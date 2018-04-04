В Сочи сгоревший дом-самострой был узаконен по поддельным документам

В мэрии Сочи сообщили, что самострой на улице Пятигорской, где был пожар, узаконили на основании поддельного экспертного заключения

«Лицензированная компания представила в суд поддельное экспертное заключение. Эксперт признался, что документ содержал заведомо ложные сведения, благодаря которым дом удалось ввести в эксплуатацию через судебное решение», — рассказал порталу Юга.ру собеседник.

Как сообщали Юга.ру, пожар в пятиэтажке в ЖК «Панорама Сочи» произошел вечером 2 апреля. Огонь потушили в 20:42. Площадь пожара составила 500 кв. метров.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что горевшее здание относится к амостроям. Прокуратура проверит обстоятельства пожара.