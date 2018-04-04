В Ростове на Пасху общественный транспорт будет ходить ночью

Ростовская область

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В Ростове 8 апреля общественный транспорт будет работать до четырех часов утра

«В Пасхальную ночь будет организована работа общественного пассажирского транспорта с 23:30 7 апреля до 4:00 8 апреля», — сообщает департамент транспорта администрации города.

Всего в этот период будет ходить более 30 автобусов. 

В Краснодаре с 7 по 9 апреля полиция будет работать в усиленном режиме — для обеспечения безопасности привлекут свыше 800 полицейских, сообщает пресс-служба администрации города.

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