В Крыму осудили группу наркоторговцев за попытку сбыть маковую солому из Украины

Армянский городской суд вынес приговор в отношении четырех человек, которые проходили по делу о контрабанде наркотических веществ

Установлено, что группа из четырех человек организовала доставку из Украины 250 г экстракта маковой соломы и собиралась сбыть запрещенное вещество на территории Республик Крым.

Суд признал их виновными по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 (Незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).