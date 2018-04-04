В Крыму осудили группу наркоторговцев за попытку сбыть маковую солому из Украины

Крым

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Армянский городской суд вынес приговор в отношении четырех человек, которые проходили по делу о контрабанде наркотических веществ

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Установлено, что группа из четырех человек организовала доставку из Украины 250 г экстракта маковой соломы и собиралась сбыть запрещенное вещество на территории Республик Крым.

Суд признал их виновными по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 (Незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

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Осужденные получили от 10 лет 4 месяцев до 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях соответствующего режима, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как сообщали Юга.ру, в феврале керченские полицейские раскрыли крупную сеть наркоторговцев.

В Симферополе в марте мужчина устроил пожар в нарколаборатории и загорелся сам.

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