В Гулькевичском районе мужчина с платежным терминалом пытался убежать от полиции

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе задержали подозреваемого в грабеже

В полицию обратилась продавец местного продуктового магазина, где мужчина отключил платежный терминал и унес его. Нарушитель не реагировал на просьбы вернуть терминал, погрузил его в машину с открытым багажником и пытался скрыться от полиции, однако его задержали.

«Ранее судимый 30-летний местный житель пояснил, что внес через терминал на свой счет 9 тыс. рублей, но чек не получил, поэтому решил похитить платежное устройство. Подозреваемый планировал вернуть свои деньги, распилив терминал», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Грабеж Гулькевичский район
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В Гулькевичском районе мужчина с платежным терминалом пытался убежать от полиции
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