На Ставрополье из движущегося на скорости автобуса выпала пенсионерка

Ставропольский край

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В Кисловодске объявили в розыск водителя автобуса, у которого из салона выпала 69-летняя пассажирка

По предварительным данным, неустановленный водитель автобуса превысил скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и при движении открыл дверь салона. В результате при резком торможении из автобуса выпала пенсионерка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

Женщина получила травму головы. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу.

В ГИДД уточняют, что водитель покинул место происшествия. Сейчас устанавливают личность водителя и регистрационные знаки автобуса. Проверяют все транспортные средства, курсирующие по маршруту № 28. Водителю грозит лишение прав.

ДТП Кисловодск
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На Ставрополье из движущегося на скорости автобуса выпала пенсионерка
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