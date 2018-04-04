Два подростка ограбили школьников в скейт-парке Владикавказа

Полицейские Владикавказа задержали двух несовершеннолетних подростков, подозреваемых в совершении грабежа

Во Владикавказе родители двух школьников сообщили в полицию, что в скейт-парке на их детей напали грабители.

У одного из ребят парень попросил велосипед, чтобы сделать на нем один круг. В ответ на просьбу школьника вернуть велосипед злоумышленник пригрозил, что ударит, и уехал.

Второй юноша отказал другому подростку в просьбе сделать круг на его велосипеде с акустической системой, в ответ на это парень два раза ударил мальчика по лицу, отчего он потерял сознание, а когда пришел в себя, обнаружил, что нападавшие скрылись. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

К расследованию подключили сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. В течение суток были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое 17-летних жителей Северной Осетии, одного из них неоднократно судили, в том числе за аналогичное преступление.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они рассказали, что собирались продать велосипеды, а перед этим замести следы, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной Осетии. Парни умышленно повредили шины, чтобы потом отвезти велосипеды в ремонтную мастерскую и оставить их там на несколько дней.

Полицейские изъяли похищенное имущество, позже его вернут владельцам.

Собранные материалы направили в СУ СК РФ по Северной Осетии для возбуждения уголовного дела.