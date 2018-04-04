В Краснодаре осудили застройщика, обманувшего дольщиков на 8,5 млн рублей

Адыгея, Краснодарский край

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Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении бывшего директора ООО «Дублесс», его обвинили в мошенничестве

В суде установили, что в 2013 году застройщик закладывал фундамент и возводил часть каркаса здания, чтобы создать видимость строительства малоэтажных жилых домов. После получения денег от заказчика работы прекращались. Дома строили в адыгейском поселке Яблоновском, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

От действий застройщика пострадали семь человек на сумму 8,5 млн рублей. В 2016 году бывшего директора «Дублесса» судили за аналогичные преступления. В судебном заседании мужчина в полном объеме признал свою вину.

Суд назначил фигуранту наказание в 8 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Были удовлетворены гражданские иски о взыскании суммы ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

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