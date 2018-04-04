Лидер профсоюзов Кубани представит в Госдуме законопроект о закупках школьного питания

В Госдуме 4 апреля на экспертно-консультационном совете фракции «Единая Россия» рассмотрят законопроект, который нацелен на обеспечение надлежащего качества питания в школах и детских садах

Проект предложил депутат Госдумы от Краснодарского края, член фракции «Единая Россия», лидер Профсоюзов Кубани Светлана Бессараб. Она выступит с его представлением на совете.

Инициатор проекта поясняет, что в 2016 году приняли федеральный закон, который позволил внести изменения в отдельные акты по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Согласно закону, все муниципальные и государственные унитарные предприятия обязаны проводить закупки уже не по 223-му, а по 44-му федеральному закону. Это обязывает соблюдать жесткие условия конкуренции и требования закона, где в приоритете при заключении контрактов определяется более низкая стоимость услуг, а не качество. Под ужесточающие меры, вступившие в действие с 1 января 2017 года, на уровне с другими организациями попали муниципальные предприятия, оказывающие услуги общественного питания в школах и государственные аптеки, сообщили в пресс-службе профсоюзов Кубани.

Однако, в июне 2017 по просьбам медицинского сообщества, для защиты от поставок некачественных медикаментов, в Госдуме приняли решение об исключении для ГУПов и МУПов предприятий аптек и их работа продолжается по 223-му закону. А муниципальные учреждения, оказывающие услуги по предоставлению питания в школах и детских садах вынуждены продолжать работать по 44-му закону. Соответственно, предприятия стали проигрывать на торгах недобросовестным конкурентам, а порой и случайным лицам.

Отмечается, что во многих регионах РФ стали возникать проблемы с качеством школьного питания. Зафиксированы массовые отказы родителей от данной услуги в образовательных учреждениях.

«44-й федеральный закон стал одним из самых эффективных инструментов в борьбе с коррупцией и позволил сэкономить значительные бюджетные деньги за время своего действия. Необходимо различать, что закупают. Можно и нужно экономить на служебных автомобилях руководителей различных органов власти, но недопустимо, антисоциально и недальновидно экономить на детском питании. Действующая норма закона не рассматривает школьное питание, как основу правильного развития и сохранения здоровья детей, делая акцент именно на его цене: кто из поставщиков предложит самую низкую цену, тот и победит в торгах. Это неправильно. Школьное питание должны готовить и поставлять специализирующиеся на этом организации, несущие ответственность перед жителями муниципалитета за здоровье детей», — сказала Бессараб.

Идея проекта — дополнить пункты об исключениях для предприятий, предоставляющих услуги общественного питания для образовательных организаций, чтобы они могли поддерживать здоровую конкуренцию с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Проект разработали в Краснодарском крае, инициатором его стала Бессараб. Парламентарий озвучила эту инициативу во время Совета законодателей Краснодарского края в январе. Все депутаты Госдумы от края согласились стать авторами законопроекта и поддержать инициативу.