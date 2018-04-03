Жителя Ростова будут судить за чтение лекций о неоязычестве

В Ростове-на-Дону 54-летний мужчина предстанет перед судом за чтение экстремистских лекций

«По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, чтобы распространить одно из течений неоязычества, публично читал лекции, которые содержали призывы к возбуждению вражды по национальному признаку, а также негативную информацию о современных религиях», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Кроме этого, он незаконно хранил по месту жительства пистолет и боеприпасы к нему. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.