Жителя Ростова будут судить за чтение лекций о неоязычестве

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 54-летний мужчина предстанет перед судом за чтение экстремистских лекций

«По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, чтобы распространить одно из течений неоязычества, публично читал лекции, которые содержали призывы к возбуждению вражды по национальному признаку, а также негативную информацию о современных религиях», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Кроме этого, он незаконно хранил по месту жительства пистолет и боеприпасы к нему.  Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Религия Ростов-на-Дону Суд
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