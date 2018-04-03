В Таганроге снова возник провал грунта, теперь — возле травмпункта

Ростовская область

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В Таганроге Ростовской области 3 апреля образовалась двухметровая яма возле здания травмпункта

Опасное место оградили предупреждающей лентой.

Как сообщали Юга.ру, в Таганроге введен режим ЧС из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором. Из областного бюджета выделено 65 млн рублей на закупку коммунальной техники для города.

Ранее в Таганроге провалилась земля на территории детского сада.

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