В Таганроге снова возник провал грунта, теперь — возле травмпункта
В Таганроге Ростовской области 3 апреля образовалась двухметровая яма возле здания травмпункта
Опасное место оградили предупреждающей лентой.
Как сообщали Юга.ру, в Таганроге введен режим ЧС из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором. Из областного бюджета выделено 65 млн рублей на закупку коммунальной техники для города.
Ранее в Таганроге провалилась земля на территории детского сада.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.