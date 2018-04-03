Ростовского предпринимателя осудили за контрабанду оружия

Ростовская область

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В Ростове суд приговорил предпринимателя к трем годам условно за контрабанду оружия из США

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, установлено, что предприниматель приобретал оружие в США, разбирал его и в виде составных частей и отправлял в Россию.

«Нелегальное перемещение оружия через границу он осуществлял с помощью транспортных компаний, пересылая частные посылки с различными бытовыми предметами и приборами, в которых составные части пистолетов были тщательно скрыты таким образом, чтобы их невозможно было заметить на просвечивающей таможенной аппаратуре. После получения в Ростове-на-Дону предприниматель комплектовал детали в цельное устройство», — говорится в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно.

Оружие Ростов-на-Дону
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