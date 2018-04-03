На Ставрополье двое мужчин убили знакомого и похоронили в огороде

В Буденновском районе Ставропольского края задержали двоих мужчин 39 и 49 лет, которых обвиняют в убийстве своего знакомого

По данным следствия, в ноябре 2017 года во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемые нанесли ножом и частью кирпича 52-летнему мужчине многочисленные удары по голове и шее. От полученных травм он скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые отнесли тело в огород и закопали. О совершенном преступлении правоохранители узнали во время проведения розыска.

По ходатайству следователя суд заключил подозреваемых под стражу. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.