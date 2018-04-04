Мобильный оператор Yota создал пакеты услуг без минут

Мобильный оператор Yota обновил линейку услуг для смартфона

У пользователей Yota появилась возможность подключить пакет без минут — только с гигабайтами и безлимитными мобильными приложениями.

«Нам больше не нужны минуты, чтобы рассказать друзьям о концерте любимой группы или как мы провели выходные. Как передать словами эмоции после первого прыжка с парашютом или описать красоту заката, который ты видишь прямо сейчас? Мы все реже говорим по телефону и все чаще пишем друзьям в мессенджеры, публикуем фотографии в соцсети или ведем прямые трансляции со спортивных матчей в Instagram. Мы всегда думаем о наших пользователях и меняем услуги Yota под их требования. Мы решили, что минуты больше не нужны, когда есть интернет», — заявил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Пользователям теперь не надо платить за голосовые вызовы сразу на нескольких сим-картах, можно выбрать 0 минут у Yota и пользоваться только их мобильным интернетом.

«Теперь Yota стала действительно лучшей сим-картой, чтобы поставить ее не только в первый, но и во второй слот. Потому что вы можете быть уверены, что вам не придется платить за дублирующие услуги или мы вдруг начнем списывать деньги за то, что вы не подключали», — сказал директор направления «Смартфон» Артемий Пономарев.

Продукт для смартфона позволяет выбирать отдельно минуты или гигабайты и подключить безлимитный доступ к десяти самым популярным мессенджерам и соцсетям: WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram.

Пользователи Yota могут подключить пакет 0 минут за 0 рублей, или выбрать от 100 до 2000 минут стоимостью от 50 до 400 рублей на 30 дней.

Также клиентам доступны на выбор пакеты трафика от одного до 30 Гб стоимостью от 130 до 350 рублей на 30 дней.

Подключить безлимитный доступ к самым популярным соцсетям можно за 20 рублей, а к мессенджерам — за 10 рублей. Стоимость неограниченного использования YouTube составляет 75 рублей за 30 дней использования.