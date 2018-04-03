В Майкопе осенью начнется строительство объездной дороги

Адыгея направит 100 млн рублей федеральной субсидии на строительство второй очереди дороги в обход Майкопа

Работы начнутся осенью, рассказал руководитель дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Даур Аргун.

Строительство дороги продлится четыре года. Дорога протяженностью около 10 км соединит две трассы — федеральную Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск (выезд на Краснодар из Майкопа) и региональную Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская.

Сметная стоимость второй очереди дороги составляет почти 3,5 млрд рублей. Планируется, что со следующего года ежегодное финансирование на этот проект будет составлять более 1 млрд рублей.

Первая очередь объездной дороги длиной 9,4 км была построена в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы». Проектное решение предусматривает строительство второй очереди протяженностью 10 км, а также третьей очереди длиной 6 км. Для реализации этого проекта требуется финансовая помощь федерального центра.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что федеральный центр поддержал инициативу республики по строительству этой трассы. Ее необходимость обусловлена возрастающим транспортным потоком, поскольку дорожная сеть через Майкоп является кратчайшим связующим звеном к ряду крупных городов ЮФО, туристскому кластеру и Черноморскому побережью. С введением в эксплуатацию моста через Керченский пролив ожидается многократное увеличение транзитного потока через Майкоп.

«Реализация масштабного проекта позволит разгрузить отдельные улицы столицы республики от транзитного транспорта, большим потоком проходящего через город. Это улучшит экологию в Майкопе, сохранит разбиваемые большегрузами дороги, снизит аварийность, создаст удобство для жителей республиканского центра», — пояснил Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, сметная стоимость проекта второй очереди объездной дороги составила около 1,9 млрд рублей.

Всего по госпрограмме «Развитие транспортной системы» на развитие автомобильных дорог в 2018 году правительство России распределило между регионами 6,1 млрд рублей.