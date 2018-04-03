В Ростове рядом с автобусной остановкой машина насмерть сбила женщину

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 3 апреля женщина погибла под колесами иномарки

По предварительной информации, 39-летняя женщина шла вдоль проезжей части на улице Лелюшенко. Ее сбил KIA Sportage, который двигался в попутном направлении. За рулем автомобиля был 53-летний водитель. 

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области. 

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины аварии.

ДТП Ростов-на-Дону
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