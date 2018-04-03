В Карачаево-Черкесии актер украл из билетной кассы театра 44 тыс. рублей

В Черкесске задержали 23-летнего молодого человека, который обокрал кассу театра

В дежурный отдел полиции обратилась заведующая билетной кассой театра драмы и комедии Карачаево-Черкесии. Она рассказала, что неизвестный взломал перегородку потолка и проник в помещение кассы. Он украл из кассы 44 тыс. 100 рублей.

Во время розыска установили подозреваемого. Им оказался актер театра. Молодого человека задержали. Он дал признательные показания. По факту принимают процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.