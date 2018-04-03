После массового отравления таллием суд обязал таганрогский завод контролировать качество воды
Таганрогский городской суд обязал авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК), сотрудники которого отравились таллием, следить за качеством воды
«На предприятии необходимо проводить лабораторный контроль качества воды водоисточника, воды на этапах водоподготовки, воды перед розливом в емкости, укупорочных средств, готовой продукции», — говорится в решении суда.
Как сообщали Юга.ру, отравления на заводе фиксируют с января. Отравление таллием зафиксировано у 27 сотрудников предприятия. Жительница Таганрога заявила, что ее сын умер от таллия. Руководство завода назвало причиной отравления бытовой конфликт.
Предприятие проверяет МВД.
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