После массового отравления таллием суд обязал таганрогский завод контролировать качество воды

Таганрогский городской суд обязал авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК), сотрудники которого отравились таллием, следить за качеством воды

«На предприятии необходимо проводить лабораторный контроль качества воды водоисточника, воды на этапах водоподготовки, воды перед розливом в емкости, укупорочных средств, готовой продукции», — говорится в решении суда.

Как сообщали Юга.ру, отравления на заводе фиксируют с января. Отравление таллием зафиксировано у 27 сотрудников предприятия. Жительница Таганрога заявила, что ее сын умер от таллия. Руководство завода назвало причиной отравления бытовой конфликт.

Предприятие проверяет МВД.