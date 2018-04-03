В Горячем Ключе будут судить мужчину, который наехал на щенков

Краснодарский край

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В Горячем Ключе завершили расследование дела о жестоком обращении с животными

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По версии следствия, 30-летний местный житель привез на автомобиле щенков, собрал их в мешок, выбросил на обочину дороги и переехал. Животные погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы до двух лет.

Как сообщали Юга.ру, 18 января в станице Саратовской местный житель за рулем Lada Priora намеренно сбил щенков у своего дома на улице Шоссейной. Он работал на стройке и решил избавиться от собак, которые там жили.

Горячий Ключ Животные
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