В Горячем Ключе будут судить мужчину, который наехал на щенков

В Горячем Ключе завершили расследование дела о жестоком обращении с животными

По версии следствия, 30-летний местный житель привез на автомобиле щенков, собрал их в мешок, выбросил на обочину дороги и переехал. Животные погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы до двух лет.