В Горячем Ключе будут судить мужчину, который наехал на щенков
В Горячем Ключе завершили расследование дела о жестоком обращении с животными
По версии следствия, 30-летний местный житель привез на автомобиле щенков, собрал их в мешок, выбросил на обочину дороги и переехал. Животные погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Материалы уголовного дела направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы до двух лет.
Как сообщали Юга.ру, 18 января в станице Саратовской местный житель за рулем Lada Priora намеренно сбил щенков у своего дома на улице Шоссейной. Он работал на стройке и решил избавиться от собак, которые там жили.
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