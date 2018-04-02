В центре Майкопа семеро молодых людей устроили драку
В Майкопе на площади Ленина 1 апреля произошла массовая драка
Это случилось около 17:15. По предварительным данным, инцидент возник на бытовой почве. Установлены все семеро участников происшествия. Это местные жители в возрасте от 20 до 22 лет. Иностранных граждан среди них нет, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
В результате конфликта один из парней получил травмы. После заключения медиков о степени тяжести полученных травм примут процессуальное решение.
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