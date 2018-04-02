В Краснодаре установят новые дорожные знаки парковки

В Краснодаре начали устанавливать дорожные знаки нового образца, обозначающие зоны платной парковки и парковки для инвалидов

«Новые дорожные знаки имеют равную юридическую силу с действующими. Их будут применять одновременно с уже установленными. Замену знаков проведут поэтапно, они придут на смену пришедшим в негодность», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, новые дорожные знаки уже установили на улицах Гаврилова у дома № 100, Красных Партизан, 503 и Красной, 155.

Архипов добавил, что с конца прошлого года ввели национальный стандарт дорожных знаков. Согласно ему, для обозначения зоны платной парковки могут применять вместо группы знаков, дорожные знаки нового образца. Каждый знак включает в себя несколько обозначений. Такое же правило действует для обозначения парковочного места для транспорта инвалидов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.