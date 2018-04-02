В Ростове аптеку наказали после отравления подростка психотропными веществами

Ростовская область

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В Ростове директора аптеки привлекли к административной ответственности после того, как подросток купил без рецепта психотропное вещество и попытался отравиться

Как сообщает управление Росздравнадзора по Ростовской области, в одно из лечебных учреждений области поступил подросток после попытки суицида. Ребенок смог свободно купить в аптеке ООО «Триумф» психотропный лекарственный препарат.

Директор аптеки был привлечен к административной ответственности. Всего за первый квартал 2018 Росздравнадзор по Ростовской области оштрафовал на 1 млн рублей аптеки за продажу лекарств без рецепта.

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