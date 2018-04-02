В Таганроге провалилась земля на территории детского сада

Ростовская область

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В Таганроге Ростовской области 2 апреля на территории детского сада обвалился грунт на месте старой сливной ямы

По данным администрации города, провал появился на месте старой сливной ямы на территории детского сада 13/38. 

«Слухи в социальных сетях, что на территории детского сада провалился коллектор, не соответствуют действительности», — прокомментировала начальник Управления образования города Таганрога Ольга Морозова. 

Территорию огородили, сейчас провал засыпают. концу дня работы будут завершены.

Как писали Юга.ру, в Таганроге введен режим ЧС из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором. Из областного бюджета выделено 65 млн рублей на закупку коммунальной техники для города.

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