В Краснодаре экс-следователя полиции будут судить за взятку в 700 тыс. рублей

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении экс-следователя следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю с дислокацией в Темрюке, его обвинили во взяточничестве

По данным СК, полицейский расследовал уголовное дело о крупном мошенничестве при строительстве многоквартирных домов в Анапе. Он узнал, что владельцам организаций-контрагентов подрядчика предоставлялись крупные займы.

«После допроса женщины и ее супруга следователь пояснил, что за взятку в 700 тысяч рублей готов не принимать мер к подготовке ходатайства о наложении ареста на счета предприятий и земельного участка, а также проверки их финансово-хозяйственной деятельности. Понимая, что требования противоправны, мужчина сообщил об этом в следственное управление СКР по краю», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На хуторе Трудобеликовском в феврале 2017 года полицейский после разговора с заявителем попросил его положить деньги в багажник. После этого дальнейшие действия полицейского были пресечены.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.