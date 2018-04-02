Жительница Северной Осетии во время драки зарезала женщину ножом

В Пригородном районе Владикавказа задержали женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть

Оперативниками ОМВД России по Пригородному району задержана ранее судимая.

Установлено, что 30 марта в частном доме в Камбилеевском сельском поселении произошла ссора между двумя 32-летними жительницами Владикавказа. Словесная перепалка перешла в драку, во время которой одна из участниц конфликта ударила свою противницу ножом в грудную клетку.

Пострадавшую госпитализировали в Пригородную районную больницу, а после отправили в Республиканскую клиническую больницу, однако по дороге женщина скончалась в машине скорой помощи.

На месте происшествия оперативники изъяла четыре ножа и другие вещдоки. В течение суток полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Собранные материалы направили в СУ СК РФ по Северной Осетии, передает пресс-служба МВД республики.