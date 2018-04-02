В Сочи будут судить мужчину, сообщившего об опасном предмете в здании суда

В Сочи направили в суд уголовное дело о ложном сообщении о теракте

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в здании суда Центрального района якобы находится опасный предмет.

«Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. После того как место происшествия было оцеплено, кинологи произвели осмотр всех помещений. В результате обследования предметов опасных для жизни и здоровья людей обнаружено не было», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ установили личность и местонахождение подозреваемого — им оказался 30-летний приезжий. Мужчину задержали, он рассказал, что в момент звонка был пьян.

Материалы уголовного дела направили в суд, нарушителю грозит до трех лет ограничения свободы.



