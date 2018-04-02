В Сочи прогнозируют усиление ветра до 20 м/с

Жителей и гостей Сочи 2 апреля предупредили о сильном ветре

На территории курорта ночью 2 апреля и утром следующего дня ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.