В Сочи прогнозируют усиление ветра до 20 м/с
Жителей и гостей Сочи 2 апреля предупредили о сильном ветре
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На территории курорта ночью 2 апреля и утром следующего дня ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
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