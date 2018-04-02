В Сочи прогнозируют усиление ветра до 20 м/с

Краснодарский край

Распечатать

Жителей и гостей Сочи 2 апреля предупредили о сильном ветре

Смотрите также:

На территории курорта ночью 2 апреля и утром следующего дня ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Погода Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Сочи прогнозируют усиление ветра до 20 м/с
Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку
В «Магните» назначили нового финансового директора
ФК «Краснодар» уволил Игоря Шалимова
Ростовчанку приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство сестры
В Ингушетии произошел пожар на рынке

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале