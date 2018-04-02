В Ингушетии произошел пожар на рынке

Ингушетия

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В городе Сунжа Ингушетии 2 апреля загорелся рынок

Сообщение о возгорании поступило в 4:23. Спасателям сообщили, что горит рынок на улице Грозненской.

Пожарные выехали на место и установили, что загорелись продовольственные магазины. Площадь составила 200 кв. метров. Пламя локализовали в 4:50, полностью потушили — в 5:35.

Отмечается, что пострадавших нет. Нарушений требований технического регламента не допущено. Пожар тушили 19 человек и шесть машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

МЧС Пожары
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