В Ингушетии произошел пожар на рынке

В городе Сунжа Ингушетии 2 апреля загорелся рынок

Сообщение о возгорании поступило в 4:23. Спасателям сообщили, что горит рынок на улице Грозненской.

Пожарные выехали на место и установили, что загорелись продовольственные магазины. Площадь составила 200 кв. метров. Пламя локализовали в 4:50, полностью потушили — в 5:35.

Отмечается, что пострадавших нет. Нарушений требований технического регламента не допущено. Пожар тушили 19 человек и шесть машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.