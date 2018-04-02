Ростовчанку приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство сестры

Ростовская область

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Ростовский областной суд вынес приговор женщине, которая убила свою старшую сестру из-за квартиры

Как писали Юга.ру, по версии следствия, 22-летняя Мария Геращенко решила убить 29-летнюю сестру и дала своему другу ключи от квартиры. В ночь на 20 февраля 2017 года мужчина пришел в эту квартиру и зарезал женщину. Злоумышленники надели бахилы и медицинские перчатки и обработали место преступления химическими средствами. После этого они вызвали полицию и сказали, что случайно обнаружили тело. 

Суд признал Марию Геращенко виновной в убийстве старшей сестры и приговорил к десяти годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба суда, у соучастника преступления выявлено психическое расстройство. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Ростов-на-Дону Суд Убийство
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