Ростовчанку приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство сестры

Ростовский областной суд вынес приговор женщине, которая убила свою старшую сестру из-за квартиры

Как писали Юга.ру, по версии следствия, 22-летняя Мария Геращенко решила убить 29-летнюю сестру и дала своему другу ключи от квартиры. В ночь на 20 февраля 2017 года мужчина пришел в эту квартиру и зарезал женщину. Злоумышленники надели бахилы и медицинские перчатки и обработали место преступления химическими средствами. После этого они вызвали полицию и сказали, что случайно обнаружили тело.

Суд признал Марию Геращенко виновной в убийстве старшей сестры и приговорил к десяти годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба суда, у соучастника преступления выявлено психическое расстройство. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.