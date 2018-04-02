В России торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах

В Госдуме выступили с инициативой обязать в 2018 году владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий

Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Я надеюсь, что работа комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится в весеннюю сессию. Уже будут соответствующие законодательные инициативы по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году торговые центры приступят к соответствующей реорганизации», — пояснил Выборный.

По его словам, Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщает ТАСС.