В России торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах
В Госдуме выступили с инициативой обязать в 2018 году владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий
Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Я надеюсь, что работа комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится в весеннюю сессию. Уже будут соответствующие законодательные инициативы по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году торговые центры приступят к соответствующей реорганизации», — пояснил Выборный.
По его словам, Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. Губернатор Кубани распорядился провести проверку систем безопасности в моллах. Во всех ТРЦ Кубани начали проводить пожарные учения. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проверить и Вишняковский рынок. Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко 30 марта заявил, что пожарные учения в торгово-развлекательных комплексах на Кубани выявили нарушения.
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