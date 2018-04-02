Иностранец пытался попасть из Сочи в Абхазию, сделав исправления в паспорте

Абхазия, Краснодарский край

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На российско-абхазской границе задержали 41-летнего жителя Центральной Азии с подделкой в паспорте

Правонарушителя выявили на паспортном контроле в Адлере при выезде в Абхазию. Контролер обнаружил в национальном паспорте предъявителя признаки подделки, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В документе были внесены изменения о сроке действия паспорта за рубежом. Выяснилось, что мужчина проставил их самостоятельно.

Гражданина задержали и привлекли к административной ответственности. Суд назначил правонарушителю штраф. Мужчину выдворили из России.

Пограничники Сочи
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