Иностранец пытался попасть из Сочи в Абхазию, сделав исправления в паспорте
На российско-абхазской границе задержали 41-летнего жителя Центральной Азии с подделкой в паспорте
Правонарушителя выявили на паспортном контроле в Адлере при выезде в Абхазию. Контролер обнаружил в национальном паспорте предъявителя признаки подделки, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
В документе были внесены изменения о сроке действия паспорта за рубежом. Выяснилось, что мужчина проставил их самостоятельно.
Гражданина задержали и привлекли к административной ответственности. Суд назначил правонарушителю штраф. Мужчину выдворили из России.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.