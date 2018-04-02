В Новороссийске кассир в банке по ошибке выдала клиенту вместо 855 рублей 855 тыс. рублей

В Новороссийске задержали подозреваемого в краже денег из банка

В полицию обратилась сотрудница одного из банков. Она рассказала, что оператор-кассир ошибочно выдала посетителю вместо 855 рублей 855 тысяч рублей. Мужчина, не сообщив об ошибке специалисту, ушел.

«Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. Составленную ориентировку передали всем дежурным нарядам полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Через несколько дней мужчину задержали при попытке покинуть город. Часть похищенного полицейские вернули в банк. Возбудили уголовное дело по факту кражи, расследование уже завершили. Материалы направили в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.