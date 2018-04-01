В Сочи водитель легковушки на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю и скрылся
В Сочи на улице Виноградной 31 марта произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка
Это случилось в 22:00 около дома 199. По предварительным данным, водитель наехал на девушку, переходившую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. В результате столкновения она получила травмы ноги. Ее доставили в больницу.
Водитель скрылся с места происшествия. Его личность пока не установлена, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
По предварительным данным, виновным в ДТП является водитель машины.
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