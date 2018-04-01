Ростовские полицейские пришли в штаб Навального в рамках следствия по неизвестному делу

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону в штабе Алексея Навального 31 марта полиция начала проверку

Сотрудники полиции потребовали от представителей штаба договор аренды и провели осмотр помещения.

«Сотрудники без каких-либо оснований начали требовать показать договор аренды, хотя это не наша обязанность — устанавливать арендодателя и съемщика. Затем заявили, что проведут осмотр помещения. Собственника вызвать даже не попытались», — рассказал изданию «Кавказский узел» представитель штаба Навального.

По словам представителя штаба, полицейские проводили осмотр в рамках следственных действий по неизвестному делу.

Алексей Навальный Полиция Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Карачаево-Черкесии начали выпускать халяльную косметику
Врио губернатора Кемеровской области назначили Сергея Цивилева
Защита обжалует действия Украины по угону российского судна в Азовском море
Ростовские полицейские пришли в штаб Навального в рамках следствия по неизвестному делу
Мэрия Таганрога назвала слухами сообщения о попадании стоков канализации в питьевую воду
Суд арестовал совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале