Ростовские полицейские пришли в штаб Навального в рамках следствия по неизвестному делу

В Ростове-на-Дону в штабе Алексея Навального 31 марта полиция начала проверку

Сотрудники полиции потребовали от представителей штаба договор аренды и провели осмотр помещения.

«Сотрудники без каких-либо оснований начали требовать показать договор аренды, хотя это не наша обязанность — устанавливать арендодателя и съемщика. Затем заявили, что проведут осмотр помещения. Собственника вызвать даже не попытались», — рассказал изданию «Кавказский узел» представитель штаба Навального.

По словам представителя штаба, полицейские проводили осмотр в рамках следственных действий по неизвестному делу.