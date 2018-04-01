Мэрия Таганрога назвала слухами сообщения о попадании стоков канализации в питьевую воду

Ростовская область

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Администрация Таганрога 31 марта опубликовала обращение, в котором сообщила о том, что в дома жителей поступает очищенная вода

Ранее многие жители Таганрога получили сообщения на телефоны и в социальных сетях о том, что в питьевую воду попали канализационные стоки. В мэрии заяили, что в дома поступает очищенная вода, не представляющая опасности для жизни и здоровья населения.

Уточняется, что рассылка о зараженной питьевой воде является фейковым вбросом, сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

Как сообщали Юга.ру, в Таганроге Ростовской области власти ввели режим ЧС из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором.

Безопасность Водоснабжение
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