Мэрия Таганрога назвала слухами сообщения о попадании стоков канализации в питьевую воду
Администрация Таганрога 31 марта опубликовала обращение, в котором сообщила о том, что в дома жителей поступает очищенная вода
Ранее многие жители Таганрога получили сообщения на телефоны и в социальных сетях о том, что в питьевую воду попали канализационные стоки. В мэрии заяили, что в дома поступает очищенная вода, не представляющая опасности для жизни и здоровья населения.
Уточняется, что рассылка о зараженной питьевой воде является фейковым вбросом, сообщает пресс-служба администрации Таганрога.
Как сообщали Юга.ру, в Таганроге Ростовской области власти ввели режим ЧС из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором.
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