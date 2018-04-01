На Ставрополье при столкновении автобуса и зерновоза погиб один человек и трое пострадали

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 31 марта произошла авария с участием рейсового автобуса и зерновоза

Сообщение о ДТП поступило в 17:05. Авария произошла в Андроповском районе на трассе «Кавказ», недалеко от поворота на село Солуно-Дмитриевское. Автобус следовал из Кисловодска в Сочи. В нем находились 14 человек.

Водитель автобуса скончался в машине скорой помощи. Еще три человека, среди которых 12-летний ребенок, с различными травмами доставлены в больницу. По факу ДТП следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Причиной ДТП могло стать резкое ухудшение самочувствия 58-летнего водителя автобуса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ДТП Ставрополь
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