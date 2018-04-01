В Кабардино-Балкарии в ДТП с легковушкой и микроавтобусом погибли четыре человека

Кабардино-Балкария

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В Зольском районе Кабардино-Балкарии 31 марта произошла авария с легковушкой и микроавтобусом

Сообщение об аварии спасателям поступило в 20:40. Им рассказали, что трассе М217 в районе сельского поселения Псынадаха столкнулись ВАЗ-2112 и микроавтобус Mersedes, следовавший из Нальчика в Ставрополь. Для деблокировки пострадавших на место выехали спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

По предварительным данным, водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.

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