В Кабардино-Балкарии в ДТП с легковушкой и микроавтобусом погибли четыре человека

В Зольском районе Кабардино-Балкарии 31 марта произошла авария с легковушкой и микроавтобусом

Сообщение об аварии спасателям поступило в 20:40. Им рассказали, что трассе М217 в районе сельского поселения Псынадаха столкнулись ВАЗ-2112 и микроавтобус Mersedes, следовавший из Нальчика в Ставрополь. Для деблокировки пострадавших на место выехали спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

По предварительным данным, водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.