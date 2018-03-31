В микрорайонах группы компаний «ЮгСтройИнвест» прошел Всекубанский субботник

К Всекубанскому субботнику 31 марта присоединилась группа компаний «ЮгСтройИнвест» и жители микрорайонов застройщика

Утром на уборку дворов вышли в микрорайонах «Панорама» и «Губернский» — жители под музыку подметали, белили деревья, облагораживали аллеи и скверы, приводили в порядок клумбы.

«Группа компаний “ЮгСтройИнвест” всегда принимает активное участие в городских социальных акциях и мероприятиях. Особенно, когда они направлены на облагораживание городской среды. Сотрудники группы компаний и жители наших микрорайонов с большим удовольствием поддержали участие во Всекубанском субботнике. Все вместе мы хорошо потрудились, а заодно весело провели время с соседями», — сказал заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Это не первый субботник, который ЮСИ устраивает в микрорайонах. Начало традиции положено осенью 2017 года в «Губернском».

«Сегодня мы с мужем решили посадить семейное дерево, потом будем собирать вишню и варить варенье. Такие мероприятия помогают всем сплотиться. Мы уже познакомились с соседями, это очень здорово», — рассказала жительница Наталья Зиннурова.

В «Панораме» и «Губернском» есть места для спорта и отдыха: мини-стадионы, крытые тренажерные залы, роллердромы, аллеи с арт-объектами и площадки для детей. Застройщик уделяет внимание социальной инфраструктуре: группа компаний построила три детских сада в «Панораме», в «Губернском» возвели детский сад и школу на 1,5 тыс. мест, началось возведение второго садика. Квартиры в микрорайонах группы компаний выбрали уже более 11 тыс. краснодарских семей.