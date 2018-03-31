В Ставрополе в торговом центре обрушился потолок, никто не пострадал

Ставропольский край

Распечатать

В торгово-развлекательном центре «Космос» в Ставрополе 30 марта обрушился потолок

В коридоре, который ведет к санузлам, обрушилась конструкция подвесного потолка — упали несколько плит и осветительных приборов. Никто не пострадал.

В Ставропольском крае, как и во всей России, проходят проверки торговых центров и мест массового пребывания людей.

Торговля
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФК «Кубань» в гостях обыграл лидера ФНЛ
У краснодарского кинотеатра «Болгария» установили 500-килограммовую скульптуру
В Ставрополе в торговом центре обрушился потолок, никто не пострадал
Одного из собственников Новороссийского порта, миллиардера Зиявудина Магомедова задержали по делу о мошенничестве
Эвакуации людей из кемеровского ТЦ помешала незаконная перепланировка
На Кубани пользователями мобильного интернета от МТС стали 5 тыс. жителей малых населенных пунктов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале