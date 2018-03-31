В Ставрополе в торговом центре обрушился потолок, никто не пострадал
В торгово-развлекательном центре «Космос» в Ставрополе 30 марта обрушился потолок
В коридоре, который ведет к санузлам, обрушилась конструкция подвесного потолка — упали несколько плит и осветительных приборов. Никто не пострадал.
В Ставропольском крае, как и во всей России, проходят проверки торговых центров и мест массового пребывания людей.
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