В Краснодаре трамвай столкнулся с иномаркой
В Краснодаре 31 марта произошло ДТП с участием трамвая
Авария произошла днем на пересечении улиц Братьев Игнатовых и Калинина. Как сообщили очевидцы в соцсетях, столкнулись иномарка и трамвай № 21.
Сейчас движение трамваев на этом участке восстановлено.
ДТП на Калинина и Братьев Игнатовых. Трамвай всегда быстрее. Не пытайтесь. pic.twitter.com/QVjZ3nmWL4— Туподар—Краснодар (@typodar) March 31, 2018
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