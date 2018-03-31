В Краснодаре трамвай столкнулся с иномаркой

Краснодарский край

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В Краснодаре 31 марта произошло ДТП с участием трамвая

Авария произошла днем на пересечении улиц Братьев Игнатовых и Калинина. Как сообщили очевидцы в соцсетях, столкнулись иномарка и трамвай № 21.

Сейчас движение трамваев на этом участке восстановлено.

Краснодар Трамвай
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