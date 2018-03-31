В Ессентуках водитель сбил мужчину с ребенком на руках

В Ессентуках два пешехода пострадали в ДТП на переходе

Авария произошла на улице Ермолова. По предварительным данным, Водитель ВАЗ-2111, переходившего дорогу с шестилетней дочкой на руках, сообщает NewsTracker.

Ребенка с тяжелыми травмами головы доставили в реанимацию, пострадала и девочка. Полиция предполагает, что причиной аварии стали плохая видимость и дождь.