В Ессентуках водитель сбил мужчину с ребенком на руках

Ставропольский край

Распечатать

В Ессентуках два пешехода пострадали в ДТП на переходе

Авария произошла на улице Ермолова. По предварительным данным, Водитель ВАЗ-2111, переходившего дорогу с шестилетней дочкой на руках, сообщает NewsTracker.

Ребенка с тяжелыми травмами головы доставили в реанимацию, пострадала и девочка. Полиция предполагает, что причиной аварии стали плохая видимость и дождь.

Дети ДТП
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На Дону двое мужчин распространяли наркотики в тубдиспансере
В Дагестане арестуют имущество бывших высокопоставленных чиновников и их семей
В Махачкале неизвестный напал с ножом на врача Республиканского ортопедотравматологического центра
В Ессентуках водитель сбил мужчину с ребенком на руках
В Краснодаре около полуночи отключили свет
СМИ сообщили о допросе дагестанского миллиардера, владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале