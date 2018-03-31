В Краснодаре около полуночи отключили свет

В Краснодаре ночью 31 марта восстановили электроснабжение местных жителей

Свет отключили сразу в нескольких микрорайонах города около полуночи. Часть потребителей подключили по резервным схемам.

«Специалисты "Кубаньэнерго" полностью восстановили энергоснабжение потребителей части города Краснодара, которое было нарушено около полуночи. В восстановительных работах были задействованы 6 аварийных бригад», — сообщает пресс-служба «Кубаньэнерго».

Причины аварии уточняются.