В Краснодаре около полуночи отключили свет
В Краснодаре ночью 31 марта восстановили электроснабжение местных жителей
Свет отключили сразу в нескольких микрорайонах города около полуночи. Часть потребителей подключили по резервным схемам.
«Специалисты "Кубаньэнерго" полностью восстановили энергоснабжение потребителей части города Краснодара, которое было нарушено около полуночи. В восстановительных работах были задействованы 6 аварийных бригад», — сообщает пресс-служба «Кубаньэнерго».
Причины аварии уточняются.
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