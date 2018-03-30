Минприроды РФ наградило «ЕвроХим» за природоохранную деятельность

Краснодарский край

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Министерство природных ресурсов и экологии РФ вручило знаки «Почетный работник охраны природы»

На заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии прошла торжественная церемония вручения. Эта награда вручается за вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и распространения экологических знаний. Награды были вручены руководителям ряда российских компаний и организаций. Глава Минприроды России Сергей Донской. Вручил награду председателю совета директоров минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрию Стрежневу.

«Эта награда — большая честь для меня и для всей компании "ЕвроХим". Являясь ведущим игроком на мировом рынке удобрений, "ЕвроХим" несет большую ответственность за сохранение природы и сокращение нашего воздействия на экологию. Мы постоянно совершенствуем нашу стратегию устойчивого развития, чтобы всегда быть одним из лидеров инноваций в экологической деятельности», — сказал Дмитрий Стрежнев.

Примером деятельности «ЕвроХима» в сфере охраны окружающей среды стала программа «Новое производство — чистые реки», признанная Минприроды России лучшей частной инициативой в области «зеленых» технологий.На предприятиях компании совместно с органами власти и местного самоуправления реализовали проекты, направленные на внедрение современных водосберегающих технологий и модернизацию систем водоснабжения в городах присутствия компании.

«Награда Минприроды России — свидетельство значительных успехов в реализации экологической политики компании Андрея Мельниченко, направленной на постоянное снижение воздействия предприятий компании на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий», — прокомментировали в пресс-службе компании «Еврохим».

Как писали Юга.ру, в 2011 году ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» стало первым химическим заводом в России, который перешел на бесточную систему водопользования и полностью прекратил сброс фекальных, ливневых и промышленных стоков за пределы предприятия в реку Пшеха.

На сочинском инвестфоруме в феврале было подписано соглашение о сотрудничестве между Росприроднадзором, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». В декабре компания провела в Майкопе круглый стол на тему «Экология как приоритет современного производства». 

ЕвроХим Экология
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