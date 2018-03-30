В выходные на Кубани потеплеет до 23 °С

Метеорологи прогнозируют потепление в Краснодарском крае 31 марта и 1 апреля

По данным Краснодарского гидрометцентра, осадков в выходные не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 °С, по югу 1 апреля местами будет до 8 °С, однако на севере края и в юго-восточных предгорьях возможны заморозки до -3 °С. Днем 31 марта термометры покажут 10-15 °С, 1 апреля воздух прогреется до 13-18 °С, местами на юге до 23 °С. Ветер 5-10 м/с, в воскресенье порывы могут усилиться до 12-17 м/с.

В Краснодаре в выходные будет облачно. В ночь на субботу похолодает до 2 °С, днем — около 13 °С. В воскресенье ночью будет 4 °С, днем потеплеет до 18 °С. Ветер 2-3 м/с.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, однако в субботу на юге возможен дождь. В ночь на 31 марта 5-10 °С, днем 10-15 °С. Ночью 1 апреля около 7-12 °С, днем 15-20 °С. Ветер 9-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы 17-21 м/с.