В Дагестане руководителя частной фирмы заподозрили в хищении 5 млн рублей из Фонда кино

Дагестан

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В отношении генерального директора дагестанской частной компании «Тарковский» возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество

Прокуратура республики провела проверку. Ранее правоохранителям сообщили о нарушениях требований законодательства в сфере выделения денег на поддержку отечественной кинематографии.

Установлено, что в 2017 году гендиректор фирмы «Тарковский» с целью хищения денег Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии подделал документы, в том числе постановление главы Южно-Сухокумска о передаче в долгосрочное управление городского кинозала компании «Тарковский». 

Затем заявку на получение поддержки с приложением поддельного постановления гендиректор компании направил в Фонд кино. Согласно документу, компания должна была получить 5 млн рублей. Незаконные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Материалы проверки направили в следственный комитет, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

Деньги Мошенничество Прокуратура
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