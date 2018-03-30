Суд вынес приговор ростовчанину, который убил сокамерника в СИЗО

Ростовчанин, который убил сокамерника в СИЗО, получил 7 лет лишения свободы

Находясь в СИЗО, мужчина избил своего сокамерника.

Как установили следствие и суд, в октябре 2017 года осужденный, находясь в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, вр время ссоры стал избивать 45-летнего сокамерника. От полученных травм тот скончался в городской больнице.

«Приговором суда Суханову назначено окончательное наказание с учетом предыдущей судимости в виде 7 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Приговор в законную силу не вступил.