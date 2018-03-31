На Кубани пользователями мобильного интернета от МТС стали 5 тыс. жителей малых населенных пунктов

В пяти населенных пунктах Краснодарского края появился мобильный интернет от МТС

Мобильный интернет подключили в ауле Кунчукохабль, поселках Вишняки и Степной, станице Новоясенской, хуторе Западный. До появления МТС в Новоясенской и Степном вообще не было никакой мобильной связи. В каждом населенном пункте живет от 500 до 1000 человек, у многих не было смартфонов и мобильных телефонов. После включения базовых станций в ближайших салонах МТС продажи выросли втрое. Начинающие интернет-пользователи потребляют в среднем 1 Гб трафика в месяц, что равно примерно 80 часам прослушивания радио онлайн.

«Для местного населения появление у них стабильной связи и возможность выйти в сеть — настоящее событие. Мы видим, что жители постепенно, но с большим интересом осваивают новые услуги, заводят группы в мессенджерах, смотрят видео. Наши новые абоненты отмечают, что дети стали более самостоятельными с интернетом в выполнении домашних заданий, а взрослые учатся решать многие вопросы через сайт госуслуг», — сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

В Краснодарском крае в рамках специальной программы цифровизации районных поселений МТС обеспечивает связью малые и отдаленные населенные пункты. За два года компания планирует обеспечить качественной голосовой связью и мобильным интернетом не менее 100 таких поселков, станиц и хуторов.