В Сочи пропала несовершеннолетняя из Ростовской области

В Сочи объявили в розыск 16-летнюю Екатерину Бойко

Девушка является жительницей Ростовской области. Она ушла из съемной квартиры, расположенной в Адлерском районе, и не вернулась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На вид девушке 16 лет, рост 155-160 см. У нее прямые волосы, окрашенные в светлый тон, и голубые глаза. Уточняется, что она заикается. Екатерина Бойко была одета в черную футболку с белой надписью, короткие черные шорты, спортивную белую обувь.

Граждан, которые знают о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по номерам: 8 (862) 263-85-92, 8 (862) 263-85-97 или 102.