В Адыгее устанавливают личность инвалида, который два месяца находится в больнице

В больнице поселка Энем более двух месяцев находится инвалид-колясочник, личность которого не установлена

«Периодически мужчина самостоятельно покидает больницу, но никто из медучреждения его не выгонял. Накануне его обнаружили на остановке рядом с больницей и уже вернули. Никто не убирал его койку, зная, что молодой человек самостоятельно возвращается в больницу, что случалось не раз», — сообщила порталу Юга.ру пресс-секретарь администрации Тахтамукайского района Саида Багова.

Она опровергла информацию в соцсетях о том, что бездомного инвалида выставили из больницы на улицу. По словам персонала, в медучреждении к мужчине относятся с особым вниманием и заботой.

«Инвалида с асоциальным видом в конце декабря нашли в поселке Энем, обратились в больницу, поскольку специальных приютов для бездомных нет. Одновременно правоохранительные органы устанавливают личность молодого человека», — рассказала Багова.