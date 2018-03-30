В Сочи двух полицейских заподозрили в незаконном вмешательстве в работу предпринимателя

В Сочи двое сотрудников ОИАЗ УВД стали фигурантами уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

По данным прокуратуры, без достаточных поводов и оснований сотрудники полиции вмешались в деятельность торговца пиротехникой в магазине на улице Донской.

«Они незаконно возбудили в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена или запрещена) и изъяли всю реализуемую предпринимателем продукцию в количестве 724 единицы. Впоследствии дело прекращено судом за отсутствием события правонарушения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Своими действиями полицейские причинили ущерб в 1,2 млн рублей. Нарушения выявили во время прокурорской проверки, ее материалы направили в СК для возбуждения уголовного дела.

Дело возбудили по ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).