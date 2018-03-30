В Краснодаре два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Краснодарский край

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В Краснодаре полиция начала проверку после аварии со скорой помощью

Авария произошла около 22:00 на улице Российской. По предварительным данным, 31-летний водитель скорой выехал на встречку и врезался в Mazda под управлением 28-летней женщины, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали 9-летняя девочка и водитель. Проводится проверка.

ДТП Краснодар
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